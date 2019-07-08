Москва, 8 июля, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал к полной изоляции Грузии, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

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«Пускай они разговаривают с Турцией, турецкая армия самая сильная в НАТО, и турки ждут не дождутся вернуться туда, где они были 200 лет назад… Полная изоляция Грузии и гибель этого государства, которое само виновато в своем поведении, порочности и собственной гибели», — заявил Жириновский.

Он уверен, что Россия не должна помогать Грузии в случае вторжения на ее территорию Турции.

«Пора прекратить все отношения с Грузией, пусть они погибают, и никакие обращения спасти их мы не должны принимать», — полагает депутат Госдумы.

«Нам ничего от Грузии не надо, а Грузии нужна безопасность, всю Грузию Турция заберет», — прогнозирует Жириновский.