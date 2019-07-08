Москва, 8 июля, 2019, 14:04 — ИА Регнум. В течение последних дней рубль продолжает оставаться под влиянием комплекса внешнеэкономических и политических факторов. Внутренние факторы и нестабильность цен на нефть не позволяет ему укрепиться относительно слабеющего доллара.

Https://cdn.pixabay.com Рубль оказался под влиянием внешних факторов

Тем не менее, как отмечают аналитики Instaforex.com, рубль удерживается на комфортной для себя отметке: курс доллара сегодня, по всей видимости, останется в пределах отметок 63−64 рубля за американскую валюту.

Итоги заседания G20

После всплеска положительной активности на рынке, подкрепленной переговорами Трампа и Си Цзиньпиня, инвесторы вновь перешли в режим осторожного ожидания. Несмотря на то, что главы двух сверхдержав, на встречу которых было обращено внимание мировой общественности, смогли договориться об отказе от обоюдных пошлин, ситуацию между США и Китаем едва можно назвать разрешенной.

Нефть не спешит дорожать

Цены на черное золото, традиционно поддерживающие рубль во время роста, пока остаются на приемлемом уровне. Сегодня они даже предприняли попытку роста после снижения стоимости днем ранее.

На нефть оказали влияние, в первую очередь, решения, принятые на еще одной важной встрече, которая прошла в начале месяца — съезд стран-импортеров ОПЕК+. Как и ожидалось некоторыми аналитиками, импортеры договорились о пролонгации ограничения добычи. К тому же, между участниками встречи была принята хартия, своеобразный регулятор на нефтяном рынке. Однако цены не отреагировал на, казалось бы, положительные решения, стремительным ростом.

Тем не менее, такой подталкивающий эффект произвели новые отчеты о запасах сырой нефти и бензина в США, показавшие, что объемы топлива в стране продолжают снижаться уже несколько недель подряд.

Внутренние факторы

Внутренние факторы, которые также повлияли на рубль в последнее время — это окончание налогового периода и завершение выплат рублевых дивидендов компаниями-экспортерами. Как и ожидалось, после укрепления российской валюты последовал период коррекции и обратных эффектов.

Положительный эффект на «россиянина» в ближайшее время может оказать аукцион ОФЗ, который проведет Минфин. Если он пройдет успешно, это поддержит рубль.

Аналитики уверены, что агрессивных факторов для повышения волатильности рубля в ближайшие дни не предвидится, и он будет торговаться на отметке 62−64 рубля за доллар. Получить актуальную информацию о движении курса в паре USD/RUB вы можете на сайте компании Instaforex.com