Москва, 8 июля, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Совет Думы обсудит введение ряда ограничительных мер в отношении Грузии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля, об этом заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». реж Владимир Мотыль. 1970. СССР Таможня добро не дает

«И в этих условиях, конечно, мы считаем, что подобные и действия недопустимы. И мы сегодня на совете Государственной думы поднимем вопрос о прекращении поставок из Грузии вина, воды и о запрете денежных переводов в республику Грузия», — заявил Неверов.

Эти меры, говорит он, необходимы в связи с тем, что «недружественные действия, которые сегодня высказываются в отношении наших граждан, нашей страны, — они должны иметь адекватную оценку».

»Сегодня мы этот вопрос на совете Государственной думы поднимем и предложим выйти на палату с таким решением, и, соответственно, я думаю, что другие коллеги из других фракций это решение поддержат», — сказал депутат.

Вступил в силу указ президента России Владимира Путина о приостановке авиасообщения между Россией и Грузией.