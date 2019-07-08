Москва, 8 июля, 2019, 07:14 — ИА Регнум. Самые высокие доходы в России имеют жители Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономных округов, свидетельствуют результаты опроса РИА Новости.

Виктор Дюбрей. Деньги в бочках. 1897

В топ-10 регионов с самыми высокими доходами также попали Магаданская область, Югра, Сахалинская область, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Татария.

Наиболее низкие доходы у жителей Тувы, Алтая, Калмыкии, Чувашии, Ингушетии, Курганской области, ЕАО, Марий Эл и Крыма.

Читайте также: Когда ждать роста реальных доходов населения России?

Отмечается, что для расчетов авторы использовали соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты назвали регион с самым высоким темпом роста зарплат в России. Так, в Барнауле по итогам второго квартала средняя зарплата увеличилась на 11,6%. На втором месте по этому показателю — Москва. Здесь заработная плата выросла на 10,9%. В тройку лидеров попала и Тюмень, где рост оплаты труда составил 10,2%.

Далее идут Новосибирск (+9,4%), Екатеринбург (+9,2%) и Тольятти (+9%). Самые высокие зарплаты в России во втором квартале 2019 года были зафиксированы в Москве. Средняя зарплата в столице России составила 57,9 тыс. рублей.

Читайте также: «Изюминки» и «промоушн»: что нужно для роста доходов граждан РФ