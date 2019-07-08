Иркутск, 8 июля, 2019, 07:07 — ИА Регнум. Наводнение и природные пожары стали настоящим бедствием в Иркутской области этим летом. Как передаёт сегодня, 8 июля, региональное правительство, сейчас в Приангарье действуют 43 очага общей площадью 10 801 га.

Federal Emergency Management Agency Лесной пожар

Помимо этого в области полыхает ещё 51 природный очаг, возникший из-за гроз. Речь идёт о площадях в 43 040 га (покрытых лесом), 1488 га (не покрытых лесом) и 3808 не лесных га. Все они возникли из-за гроз и находятся на значительном расстоянии от населенных пунктов. Поэтому сказано, что решением комиссии по чрезвычайной ситуации эти десятки очагов «закрыты».

Известно, что действующие пожары зарегистрированы в Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Киренском, Жигаловском, Качугском, Катангском, Усть-Кутском, Казачинском-Ленском, Нижнеилимском, Усть-Удинском и Чунском районе. На землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» 7 июля ликвидировано три пожара площадью 13,8 га. Ещё два продолжают действовать в Качугском районе, их площадь составляет 80 га.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, помимо масштабных пожаров, Иркутскую область постигло мощнейшее наводнение. Реки вышли из берегов и подтопили 110 населённых пунктов, расположенных на территории Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского, Черемховского и Куйтунского районов. Вода зашла в 10 900 жилых домов, в которых проживают 34 234 человека, в том числе 8074 ребенка. Также затопило 49 социально значимых объектов (фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов), 11 068 приусадебных участков. За медицинской помощью обратились 3212 человек.