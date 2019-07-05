Иркутск, 5 июля 2019, 10:22 — REGNUM
Площадь, охваченная природными пожарами, в терпящей бедствие от наводнения Иркутской области хоть и сократилась немного, но по-прежнему внушительна. По данным на 5 июля, которые приведены на сайте Приангарья, в настоящее время в регионе действуют 49 пожаров. Их площадь составляет 14 978 га.
Как уже сообщало ИА REGNUM, пока в одной части Приангарья борются с последствиями мощнейшего наводнения, которое затронуло более 100 населённых пунктов, во второй получают пожары. Если 3 июля общая площадь возгорания составляла более 15 тысяч гектаров, то 4 июля полыхало уже более 19 тысяч гектаров.
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