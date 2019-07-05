Иркутск, , 10:22 — REGNUM

Площадь, охваченная природными пожарами, в терпящей бедствие от наводнения Иркутской области хоть и сократилась немного, но по-прежнему внушительна. По данным на 5 июля, которые приведены на сайте Приангарья, в настоящее время в регионе действуют 49 пожаров. Их площадь составляет 14 978 га.

Пожар в Иркутской области Irkobl.ru

Правительство Иркутской области «На территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Качугском районе действует три очага на 11 га, в Иркутском районе локализовано возгорание на площади 8 га. В зоне космического мониторинга находится 22 очага общей площадью 13 264 га, покрытых лесом, 1180 га, не покрытых лесом, и 1320 нелесных га. Восемь очагов действует в Мамско-Чуйском районе, шесть — в Катангском, четыре — в Бодайбинском, три — в Киренском и один в Казачинско-Ленском районах».

Как уже сообщало ИА REGNUM, пока в одной части Приангарья борются с последствиями мощнейшего наводнения, которое затронуло более 100 населённых пунктов, во второй получают пожары. Если 3 июля общая площадь возгорания составляла более 15 тысяч гектаров, то 4 июля полыхало уже более 19 тысяч гектаров.

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