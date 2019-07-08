Багдад, 8 июля, 2019, 04:06 — ИА Регнум. Три боевика террористической организации «Исламское государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидированы в Ираке в результате воздушной атаки коалиции войск под руководством США, сообщает 8 июля Xinhua со ссылкой на заявление полиции.

U.S. Air Force Авиаудар

Сообщается, что воздушная атака по укрытиям террористов была проведена в северной иракской провинции Киркук, в 250 км от Багдада. В результате операции были ликвидированы три боевика.

Кроме того, по данным источника, в провинции Дияла боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали стрельбу по жителям деревни Мхейса в 95 км северо-восточнее Багдада, в результате чего погиб один местный житель.

Несмотря на неоднократные военные операции по ликвидации боевиков в провинции Дияла, часть исламистов находит укрытия в северной части провинции вдоль границы с Ираном, откуда совершают вылазки, нападая жителей небольших населенных пунктов.