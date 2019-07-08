Хабаровск, 8 июля, 2019, 04:10 — ИА Регнум. Начальника управления дорог и внешнего благоустройства Хабаровска Олега Гроо арестовали на два месяца. Такое решение принял суд Центрального района столицы Хабаровского края в отношении чиновника, подозреваемого в крупной взятке, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Department of Defense Арест

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Под арестом Олег Гроо останется до 3 сентября. Следствие полагает, что высокопоставленный чиновник, отвечающий за состояние дорог в краевой столице получил взятку в размере 4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля 2019 года Гроо был задержан по подозрению во взятке. Активное участие в операции принимали сотрудники УМВД РФ по Хабаровскому краю. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела. В квартире Гроо прошли обыски.