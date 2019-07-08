Москва, 8 июля, 2019, 03:52 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным банкротный иск Главного управления Центробанка России в лице Банка России по Центральному федеральному округу к АО «Тройка-Д Банк». Банк, лишившийся лицензии в апреле 2019 года, был признан банкротом, в отношении него на один год введено конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

По результатам финансового обследования кредитной организации временной администрацией выяснилось, что на дату отзыва лицензии, стоимость её имущества (активов) составляла 4 173 255 тыс. рублей при величине обязательств перед кредиторами 8 978 837 тыс. рублей, дефицит активов — 4 805 582 тыс. рублей. В период работы временной администрации (к 24 июня 2019 года) к банку было заявлено 75 требований физических и юридических лиц на общую сумму 55 271 720,38 рублей. Из них рассмотрено и включено в реестр требований кредиторов банка — 66 заявлений на общую сумму 42 046 268,91 рублей.

«Прекратить полномочия руководителя кредитной организации, временной администрации и иных органов управления кредитной организацией за исключением полномочий органов управления в части принятия решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьими лицами для исполнения обязательств кредитной организации», — отмечается в определении суда.

Решение суда ещё может быть обжаловано.

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Напомним, банк лишился лицензии приказом регулятора 17 апреля 2019 года. В качестве причины выступило то, что были нарушены требования законодательства, а также не были обеспечены достоверные данные по операциям, которые подлежат контролю. Банк, по данным ЦБ РФ, систематически занижал размер резервов и завышал стоимость имущества, чтобы улучшить свои финансовые показатели и сокрыть реальное положение дел, когда как чистый убыток по итогам 2017 года у банка был 57 млн рублей. На момент отзыва лицензии у АО было 185-е место в банковской системе РФ, он имел 13 допофисов, в том числе в Нижнем Новгороде.

По открытым данным, на лето 2018 года основная доля в банке принадлежала АО «Управляющая компания «НИК Развитие» доверительный управляющий Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Евразия инвестментс» (АО «УК «НИК Развитие» Д. У. ЗПИФ комбинированный «Евразия инвестментс») — свыше 99%. Конечным бенефициаром фирмы-акционера числится Андрей Яценко.