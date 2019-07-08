Тбилиси, 8 июля, 2019, 03:43 — ИА Регнум. Полиция Грузии предотвратит возможные правонарушения на митинге у офиса телеканала «Рустави 2», а также обеспечит безопасность его сотрудников, сообщает 8 пресс-служба МВД страны.

Ministry of Internal Affairs of Georgia Грузинские полицейские

«Мы хотели бы ответить на митинг перед телекомпанией «Рустави-2», — говорится в сообщении ведомства. — Соответствующие подразделения министерства внутренних дел находятся на месте для защиты закона. Полиция обеспечивает охрану общественного порядка в ходе акции, а также безопасность телекомпании и ее сотрудников».

Напомним, после того как в вечерней программе «Постскриптум» ее ведущий Георгий Габуния озвучил пространный матерный монолог в адрес президента РФ Владимира Путина, у офиса телекомпании «Рустави 2» в Тбилиси начали собираться возмущенные граждане. К ночи количество участников протеста достигло нескольких сотен. Митингующие требует извинений от ведущего и генерального директора телекомпании Ники Гварамия, а также их отставки.

Ранее сообщалось, что в связи с действиями протестующих телеканал прекратил вещание.