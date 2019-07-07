Тбилиси, 8 июля, 2019, 02:11 — ИА Регнум. В Тбилиси на акцию протеста у здания телеканала «Рустави 2» собрались несколько сотен человек, сообщает 8 июля ИА «Sputnik Грузия».

Протест

Стихийный митинг у здания телеканала «Рустави 2» собрал граждан Грузии, возмущенных поведением ведущего Георгия Габуния, озвучившего в эфире поток нецензурной брани в адрес российского президента Владимира Путина.

«Протестующие бросают веники, есть стычки», — сообщает источник с места событий.

Участники митинга потребовали от администрации телеканала уволить ведущего. Раздаются также требования о прекращении вещания.

Напомним, ненормативную лексику в адрес президента России осудили президент и премьер-министр Грузии. Немедленно расследовать «опасный саботаж и провокацию» потребовало лидер партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе.