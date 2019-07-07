Тбилиси, 8 июля, 2019, 00:30 — ИА Регнум. Разжигание ненависти, оскорбления и провокации, прозвучавшие на телеканале «Рустави 2» идут в разрез с традициями Грузии и служат лишь повышению напряженности как внутри страны, так и в регионе, заявила 7 июля президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в Twitter.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

«Президент Грузии однозначно осуждает разжигание ненависти, словесную агрессию, оскорбления и провокационные заявления, сделанные сегодня на «Рустави 2», — говорится в сообщении президента.

По мнению главы государства, подобные высказывания не соответствуют традициями страны, а «служат только для разделения и повышения напряжённости в стране, с Россией и в регионе».

Напомним, ранее 7 июля ведущий грузинской телекомпании «Рустави 2» Георгий Габуния зачитал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину, сплошь состоящее из ненормативной оскорбительной лексики самого грязного свойства.

Ранее, премьер-министр Грузии назвал произошедшее «отвратительным актом провокации и попыткой дестабилизации».