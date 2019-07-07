Тула, 7 июля, 2019, 23:51 — ИА Регнум. Казалось бы, к лету дорожная тема уже должна снизить градус напряженности. Тема, конечно, вечная, как признал президент России Владимир Путин на заседании Госсовета, но положительные показатели все-таки есть. По статистике ГИБДД, за три месяца 2019 года количество аварий, произошедших по причине плохого дорожного покрытия, снизилось. С января по март в стране зафиксировано 13 100 ДТП с формулировкой «нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог» (проще говоря, из-за недоработок дорожных служб). В них погибли 1051 человек и почти 17 тысяч были ранены. В 2017 году показатели были гораздо хуже.

ИА REGNUM Дорога

Руку с пульса отпускать рано. Видимо, поэтому в Тульской области взялись за ремонт дорог, в особенности ямочный, с новой силой.

Отклик на обращения

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на последнем оперативном совещании поручил сформировать реестр дорог региона, требующих ямочного ремонта. Сегодня в Туле латанием ям занимается пять бригад, продолжает работать сервис «Тула — без ям», срок ремонта по которому не превышает десяти дней. Глава региона отметил, что реакцию на обращения надо сокращать до двух трех суток.

«Надо создать три-четыре отряда, которые будут оперативно и качественно латать ямы на дорогах области. Это необходимо сделать в течение недели и сразу приступить к работам», — поручил Дюмин.

Аварийно-восстановительный ремонт — временная мера. Она позволяет в переходный период ликвидировать ямы на дорогах, которые образовались от перепада температур и переувлажнения грунта. Обычно такой ремонт требуется дорогам, где капитальный ремонт проводился семь лет назад и гарантии на такие дороги со стороны подрядчика уже закончились, либо это дороги, которые будут отремонтированы в строительный сезон, а пока их необходимо привести в нормативное состояние.

По мнению эксперта в сфере транспорта и дорожного хозяйства Андрея Нагайцева, поручение тульского губернатора верное: этот шаг даст людям еще больше возможностей реагировать на дорожные нарушения и контролировать процесс.

«Любой контроль и поручения вышестоящего руководства эффективны. Я не думаю, что решение Алексея Геннадьевича (Дюмина) принято после того, как он ехал где-то и попал в яму. Все-таки здесь сыграла роль обращений граждан, — считает Нагайцев. — Исходя из собственной практики, могу утверждать, что количество жителей Тульской области, недовольных состоянием дорожного покрытия, падает. В 2011-м году на обращения людей были реакции в форме отписок, сегодня ответы, я бы сказал, мгновенны».

Инструментов для жалоб автомобилистов и пешеходов в регионе масса. Люди могут скидывать фото и местоположение ямы на проезжей части в специальные приложения, на портал правительства, в социальные сети, в Общероссийский народный фронт и на различные партийные сервисы.

«То, что в регионе запущено порядка 10 сервисов связи между жителями и компетентными органами, на мой взгляд, говорит о том, что проблема дорог в регионе стоит остро, — считает член Общественной палаты Тульской области Ярослав Муравский. — Реакция дорожников идет и довольно-таки оперативная, но народ у нас нетерпеливый, особенно автомобилисты. И если углубиться в процедуру даже ямочного ремонта, то можно понять, что у государства есть контракты и правовые процедуры, а это процесс небыстрый».

Тем не менее общественник подчеркивает, что регион один из немногих в стране, где есть оперативная обратная связь с авторами обращений и открытость власти, то есть людей приглашают, слушают и принимают предложения.

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Недовольных все меньше

В июне специалисты «Института региональной экспертизы» провели соцопрос среди жителей Тульской области и пришли к выводу, что у 44,4% респондентов наибольшую обеспокоенность вызывает состояние дорожного полотна. Эксперты считают, что федеральные и региональные программы ремонта не смогут решить проблему в короткие сроки.

«Проблема неудовлетворительного состояния дорог в Тульской области возникает каждую весну, и это связано, на мой взгляд, с тем, что в регионе только с 2015 года начала действовать федеральная программа БКД. Это большой плюс, так как на этот ремонт есть гарантийные обязанности. Но за четыре года из-за масштабности региона удалось сделать только дороги федерального и регионального значения, а муниципальные, в большей степени, подлежат ямочному ремонту», — отметил Ярослав Муравский.

В текущем году ремонт дорог в Туле проводят в рамках трех основных программ: федерального — «Безопасные и качественные автомобильные дороги», региональной программы «Народный бюджет — 2019» и муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула».

Местные власти подошли к процессу комплексно: вместе с заменой асфальтового покрытия обустроят тротуары и пешеходные зоны, заездные карманы, остановочные площадки, павильоны и подходы к пешеходным переходам.

Если говорить целиком за область, то состояние дорог, конечно, разнится. Это можно объяснить тем, что содержание закреплено за разными юридическими лицами.

«Естественно, в первую очередь, внимание будет уделяться федеральным трассам, где и скорости соответствующие и последствия даже малейшего нарушения будут тяжкими», — объясняет эксперт в сфере транспорта и дорожного хозяйства Андрей Нагайцев.

По словам специалиста, в первую очередь приводятся в нормативное состояние дороги, где большее количество благополучателей. Именно поэтому до сельских и деревенских дорог, как правило, рабочие доезжают в последнюю очередь. Но на селе есть и другой фактор — тяжелая техника, которая усугубляет положение.

«Да, есть в Тульской области дороги, которые не ремонтируют по 10−20 лет, но по ним и ездит «полтора человека». Однако это не означает, что они все в ямах. Латать ямы необходимо, и в последние годы ситуация в этой сфере изменилась кардинально, потому что бюджет области и города увеличился и прилично», — говорит Нагайцев.

Деньги для ям

Сегодня в Тульской области идет ремонт на 34 дорожных объектах, 18 из них — по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По словам главы регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства Родиона Дудника, планы выполнены на 40%.

На ямочный ремонт в 2019 году только в Туле заложили около 40 млн рублей. На эти средства залатают более 6 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Причем в этом вопросе регион использует высокотехнологичный метод пневмонабрызга. Это многофункциональная установка, которая очищает выбоины с помощью мощного напора сжатого воздуха, производит грунтовку полостей специальными эмульсиями, заполняет ямы щебнем и строительной смесью, а в конце присыпает их сверху сухими материалами. Все это ускоряет процесс ямочного ремонта и уже через полчаса позволяет автомобилистам полноценно эксплуатировать обновленный участок.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Тульская область по распоряжению премьер-министра российского правительства Дмитрия Медведева, в 2019 году на ремонт дорог получила 5 млрд рублей от федерального центра. Также напомним, что проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал в 83 регионах страны. Ключевыми целями его обозначены — улучшение состояния региональных и муниципальных трасс, снижение уровня аварийности, смертности в результате ДТП и уменьшение доли дорог, работающих в режиме перегрузки.

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