Киев, 7 июля, 2019, 21:03 — ИА Регнум. 7 июля в Донбасс прибыли президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск. Об этом сообщает так называемый штаб Операции объединённых сил (ООС) на странице в соцсети Facebook.

President.gov.ua

«Президент Украины В. Зеленский и глава Европейского совета Д. Туск побывали в районе разведения сил и средств в Станице Луганской», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что Зеленский и Туск пообщались с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и местными жителями.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому Deutsche Welle заявил, что Киев готов выполнять Минские договорённости.

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