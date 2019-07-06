Москва, , 05:07 — REGNUM

Заявление украинского президента Владимира Зеленского о готовности выполнять Минские соглашения в итоге сведутся к пустой болтовне, заявил 6 июля член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Комментируя заявление Зеленского, в котором украинский президент сказал, что хоть он и не подписывал «Минск», но «ради мира» готов выполнить в этом договоре каждый пункт, Пушков написал:

«Опять обещания, обещания, обещания, но даже обстрелы Донбасса Зеленский не прекратил — не то, что пункты соглашений начал выполнять. Готовы? Выполняйте, никто вам не мешает. Но всё опять сведётся к пустой болтовне. В Донбассе вам не верят, актёр Зеленский. Совсем не верят».

Напомним, Зеленский в интервью немецкому Deutsche Welle заявил, что Киев якобы «подаёт сигналы» Донбассу, не считает жителей ДНР и ЛНР чем-то хуже украинцев и готов выполнять Минские договорённости.

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