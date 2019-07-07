Сухум, 7 июля, 2019, 20:01 — ИА Регнум. В Сухуме считают однобокой и ангажированной принятую в ОБСЕ резолюцию с призывом к России отменить своё решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом 7 июля заявил вице-спикер абхазского парламента Левон Галустян.

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«Последнее решение ОБСЕ ничего кроме улыбки не вызывает именно потому, что это не первая подобного рода резолюция, принятая в угоду грузинским властям. Жаль, что такая международная организация принимает однобокие, ангажированные заявления», — приводит его слова РИА Новости.

Спикер югоосетинского парламента Алан Тадтаев заявил, что в Цхинвале также не придают большого значения принятому документу.

«Такие заявления ни к чему хорошему не приводят, но акцентировать свое внимание на них Южная Осетия не должна. Мы отдельное государство: нравится это кому-то на Западе или нет, мы ни на шаг от этого не уйдём», — цитирует его агентство Sputnik.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе принял резолюцию, в которой содержится призыв к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.