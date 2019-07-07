Москва, 7 июля, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Заявление Ирана о намерении возобновить обогащение урана свыше предусмотренной в СВПД отметки в 3,67 — результат провокации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

«Здесь мотивация действий Тегерана абсолютно понятна. Это результат большой спланированной провокации», — заявил Слуцкий.

Вашингтон абсолютно не устраивало спокойное выполнение иранской стороной СВПД под контролем МАГАТЭ. Выходя из соглашения и наращивая военные усилия вблизи иранских границ, американская администрация раз за разом провоцировала Тегеран на ответные действия, рассуждает он.

«Что делать? На Иран в сегодняшних условиях становится влиять все сложнее и сложнее. Однако продолжать делать это необходимо. Тегерану, наоборот, нужно показывать пример толерантности, не входить в клинч с мировым сообществом. Будем работать дальше с иранскими коллегами, с которыми находимся в теснейшем контакте», — полагает Слуцкий.

Решение Ирана начать обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой вполне ожидаемое, понятно, что оно может кому-то не нравиться, считает член Совфеда Франц Клинцевич.