Пекин, 7 июля, 2019, 14:41 — ИА Регнум. В Пекине прошла международная конференция, посвящённая 70-летию установления российско-китайских дипломатических отношений и организованная Университетом Китайской Академии общественных наук (КАОН), сообщаетСиньхуа.

Mil.ru Россия и Китай

Центральным выводом научного форума стало признание вступления двусторонних отношений России и Китая в новую эпоху всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, получившего наглядное выражение в дни июньского государственного визита в Российскую Федерацию председателя КНР Си Цзиньпина.

Практически все участники конференции отметили глобальное значение укрепления российско-китайских отношений, подчеркнув, что оно способствует сохранению стабильности и условий для мирового развития, в чем, по мнению выступающих, и состоит особая миссия двух наших стран.

Участники обсуждения уделили значительное внимание сопряжению стратегий развития двух стран между ЕАЭС и проектом «Пояса и пути», а также важность строительства в изменяющейся международной обстановке Большого Евроазиатского партнерства.