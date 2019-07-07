Москва, 7 июля, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Заявление о возможных рисках для экипажа при посадке разрабатываемого космического корабля «Федерация» в акватории Тихого океана было сделано сотрудником, не участвующим в разработке корабля, и носило полемический характер. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Roscosmos.ru Космический корабль «Федерация»

Ранее представитель ракетно-космической корпорации «Энергия» рассказал, что сценарий аварийной посадки экипажа разрабатываемого транспортного корабля «Федерация» предусматривает возможность приземления в акватории Тихого океана. Было отмечено, что в этом случае экипаж может подвергнуться опасности, так как российские высокоскоростные суда не стоят на дежурстве в этом регионе.

В Роскосмосе объяснили, что все риски аварийной посадки учитываются при разработке новой пилотируемой системы. В частности, перед началом запусков «Федерации» над всеми участками полёта, включая акваторию Тихого океана, будет развёрнута система спасения экипажа.

«Безопасность экипажа является безусловным и основным приоритетом нашей пилотируемой космонавтики», — подчеркнули в Роскосмосе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июля на VIII Международном молодежном форуме «Инженеры будущего» в Оренбургской области представитель ракетно-космической корпорации «Энергия» Игорь Верховский рассказал, что в настоящее время российской аварийно-спасательной технике может потребоваться несколько дней, чтобы добраться до возможного места аварийной посадки экипажа «Федерации».