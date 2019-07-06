Москва, 6 июля, 2019, 22:13 — ИА Регнум. Председатель совета директоров компании «Остров Мечты» Амиран Муцоев заявил, что после строительства в Нагатинской пойме тематического парка аттракционов, туристический поток в Москву увеличится на 16%, об этом 6 июля сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Mos.ru Строительство тематического парка «Остров мечты»

«Поменяется и категория туристов. Сейчас отмечается больше бизнес-туристов, а будут приезжать семьи с детьми» Амиран Муцоев

Глава компании и одноименного парка «Остров мечты» также подчеркнул, что по предварительным прогнозам парк будут посещать порядка 12 млн человек ежегодно, кроме того, появление такого объекта будет способствовать развитию инфраструктуры в прилежащих районах.

Предполагается, что в парке развлечений будут функционировать свыше 40 аттракционов, многие из которых не будут иметь аналогов во всем мире. Объект планируют построить до конца 2019 года.