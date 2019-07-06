Пятая волна конкурса «Цифровой прорыв» проходит в пяти городах РФ
Москва, 6 июля, 2019, 21:27 — ИА Регнум. Пятая волна регионального этапа крупнейшего всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», стартовала в пяти городах России — Ярославле, Тюмени, Новосибирске, Уфе и Астрахани.
В ближайшие дни участникам предстоит работать по семи номинациям — «Образование и наука», «Здравоохранение», «Транспорт и логистика», «Государственное управление», «ЖКХ и городская среда», а также «Электронная демократия» и «Промышленные решения».
В течение 36 часов непрерывного хакатона команды из ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев создадут по-настоящему прорывные технологические решения. Темы заданий для конкурсантов соответствуют направлениям развития внутренней политики России.
С самым большим количеством номинаций предстоит работать командам в Новосибирске. Одна из них — «Промышленные решения» — предоставлена Генеральным Партнером конкурса Госкорпорацией «Росатом». Основной задачей номинации стало создание мобильного приложения для защиты информации при использовании на предприятиях с особым режимом доступа.
Приветственное слово участникам регионального полуфинала направил первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации СергейКириенко. По его словам, конкурс создаёт возможности проявить себя, найти команду, разработать новый продукт.
С напутствием участникам хакатона в Уфе выступил Расул Таипов, заместитель председателя Госкомитета по информатизации Республики Башкортостан. Он выразил надежду, что участники достойно справятся с заданиями и смогут реализовать не только проекты, созданные в рамках полуфинала, но и глобальные задачи российской цифровой экономики.
В церемонии открытия полуфинала в Новосибирске принял участие заместитель Губернатора Новосибирской области Андрей Жуков, который поделился ожиданиями от участия команд региона в конкурсе: «Для конкурентоспособности в области цифровых технологий на мировом рынке России нужны сильные ИТ-кадры. Как вы знаете, наш регион по темпам инновационного развития входит в число лучших — не только благодаря высокой плотности работающих в области ИТ-компаний, но и по качеству подготовки технических специалистов. Хочу пожелать всем участникам удачи. Сегодня вам открывается возможность не только отправиться на крупнейший хакатон страны и выиграть денежный приз, но и доказать, что новосибирцы способны возглавить цифровой прорыв. Уверен, что нашим профессионалам это по силам».
Открывая пятую волну хакатонов в Новосибирске, руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров подчеркнул особый статус города в полуфиналах этой недели: «Здесь собрались лучшие специалисты сразу из нескольких регионов. На сегодняшнем полуфинале у вас целых семь номинаций — ни в одном другом городе такого не было. Надеемся, что следующие 36 часов станут для вас полезным и вдохновляющим опытом».
Выступая на церемонии открытия, ректор Ярославского государственного университета Александр Русаков отметил роль высших учебных заведений в развитии инновационного потенциала региона.
Представители органов государственной власти и крупнейших российских компаний — «Росатом», «Mail.ru Group», «Мегафон», «МТС» — входят в Экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв». Они отберут лучшие команды, которые присоединятся к победителям из других регионов в финале конкурса.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Цифровой прорыв"стартовал 3 апреля 2019 года. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.
20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.
Очные мероприятия проходят с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создадут прототипы цифровых продуктов.
По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».
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