Москва, 6 июля, 2019, 18:42 — ИА Регнум. Руководство аэропорта «Шереметьево» должно решить проблему, связанную с выдачей багажа, к 15 августу 2019 года. Об этом 6 июля сообщается на официальном сайте министерства транспорта (Минтранс) России.

Для решения данного вопроса было проведено специальное совещание с участием министра транспорта Евгения Дитриха, которое состоялось непосредственно в самом аэропорту.

Было установлено, что проблема была вызвана недостаточной регламентацией технической части вопроса, плохо организована работа с персоналом. Предпринятые меры, связанные с проработкой и утверждением плана мероприятий по стабилизации ситуации, должны решить возникшую проблему. Так, до 10 июля руководство аэропорта должно представить план предполагаемых мероприятий, которые кардинально изменят ситуацию с задержкой выдачи багажа. Решение проблемы ожидается к 15 августу.

Напомним, проблема с выдачей багажа давно стала основной проблемой международного аэропорта «Шереметьево». Для ее решения был увеличен персонал, занимающийся выдачей грузов. Тем не менее, это не привело к исчерпанию проблемы.