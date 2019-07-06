Москва, 6 июля, 2019, 17:42 — ИА Регнум. Известный поп-певец Егор Крид снимется в одной из главных ролей в фильме режиссера Марюса Вайсберга «(Не)идеальный мужчина», об этом 6 июля сообщает издание «Телепрограмма».

Igor Egor Егор Крид

Данная роль для артиста станет дебютной. В сети уже появились фотографии, где Крид целуется с актрисой Юлией Александровой. Общественность, не сразу поняла, что речь идет о съемках картины и возмутилась кадрам, так как актриса находится в браке.

Егор Крид, отвечая на вопросы журналистов портала People Talk, отметил, что зрителей ждет нечто больше, чем просто поцелуи, с которых начинается лента.

«Да, мы их уже все сняли. Мы с этого начали фильм. Это было наше первой знакомство. Юля безумно крутая и талантливая актриса, она охренительно играет» , — подчеркнул Крид, не объяснив значение употребленного им эпитета.

Напомним, картина «(НЕ)идеальный мужчина» выйдет на экраны в 2020 году. Ранее Егор Крид завершил свою совместную работу с артистами из «Black Star» и принял решение заняться самостоятельной, сольной карьерой.