Пекин, 6 июля, 2019, 17:48 — ИА Регнум. Ученые Китая усовершенствовали технологию создания криогенных ракетных двигателей, позволяющую увеличить орбитальный период ракет до 30 дней. Об этом 5 июля сообщает ИА Синьхуа Новости.

Данный технологический прорыв позволит исследовать глубины далекого космоса. Особенностью новых двигателей является их приспособленность к крайне низким температурам.

Изделия будут работать на жидком водороде и кислороде, что не только позволяет значительно удешевить производство, но также не оказывает вредного воздействия на окружающую среду ввиду экологичности данного вида топлива.

Напомним, указанные ракеты-носители и раньше использовались в освоении космоса китайскими учеными, однако продолжительность их пребывания на орбите ограничивалась несколькими часами. Новая технология позволит продлить срок службы ракет до одного месяца.