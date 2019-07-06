Тирана, 6 июля, 2019, 13:19 — ИА Регнум. Президент Албании Илир Мета раскритиковал реформу правосудия, инициированную премьер-министром Эди Рамой. Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», на своей странице в социальной сети Facebook Мета в уничижительном тоне отозвался о бывшем политическом соратнике, назвав проводимую им реформу «Рамаформой»:

Ольга Шклярова ИА REGNUM Албания

«Доброе утро, дорогие граждане! Реформа или Рамаформа?

Вот в чем вопрос. Но что такое Рамаформа? Ответ прост: формальное творение реформы. У нашего водителя есть руль, но нет тормозов, и поэтому он отличается неудержимостью в своей «творческой активности» (до прихода в политику Рама был художником, прим. переводчика). Пройдет немного времени, и мы начнем премьер-реформу правосудия, а еще через несколько дней отметим третью годовщину ее одобрения 140 голосами, бурные рукоплескания и поцелуи».

Напомним, в связи с политическим кризисом в стране Мета заявил о намерении отложить местные выборы, однако премьер-министр Эди Рама настоял на проведении выборов 30 июня, после проведения которых последовал открытый разрыв Меты с Рамой. Чтобы укрепить свои позиции президент призвал население явиться на всеобщие президентские выборы 13 октября.

Жена Илира Меты Моника Кримади в настоящее время возглавляет созданную им крупнейшую оппозиционную партию ЛСИ (Социалистическое движение за интеграцию) и вместе с лидером оппозиции демократом Люльзимом Башей возглавляла массовые протесты, каждые две недели проходившие в стране зимой и весной этого года.