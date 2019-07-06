Тирана, 6 июля, 2019, 13:20 — ИА Регнум. Президент Албании Илир Мета неожиданнобросил вызов премьер-министру Эди Раме. Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Илир Мета не признал результаты местных выборов, прошедших 30 июня, и призвал сограждан явиться на всеобщие президентские выборы 13 октября. Также президент обвинил премьер-министра в заговоре с целью свержения конституционного строя.

OSCE Parliamentary Assembly Илир Мета

Ранее Илир Мета заявлял о готовности пойти в отставку, если это поможет разрешить сложившийся конфликт между правительством и оппозицией. Теперь же президент заявил, что решение о том, должен ли он сохранить пост президента, должен вынести народ. Таким образом, Мета намерен продемонстрировать высокий уровень поддержки среди населения и укрепить свое влияние

При этом глава Албании постарался дистанцироваться от оппозиции, заявляя, что им руководит не сочувствие оппозиционерам, а желание вывести страну из сложившегося кризиса доверия власти.

Напомним, в связи с политическим кризисом в стране Мета заявил о намерении отложить местные выборы, однако премьер-министр Эди Рама настоял на проведении выборов 30 июня, после проведения которых последовал открытый разрыв Меты с Рамой.

Жена Илира Меты Моника Кримади в настоящее время возглавляет созданную им крупнейшую оппозиционную партию ЛСИ (Социалистическое движение за интеграцию) и вместе с лидером оппозиции демократом Люльзимом Башей возглавляла массовые протесты, которые проходили в стране каждые две недели зимой и весной этого года.