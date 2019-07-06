Вашингтон, 6 июля, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Новый полнометражный фильм «Король Лев», снятый по известному диснеевскому мультфильму будет на 30 минут продолжительнее, об этом 5 июля сообщает сайт классификации фильмов BBFC.

Цитата из к/ф «Король Лев» реж Джон Фавро. 2019. США Львенок познает мир

Автор фильма, кинорежиссер Джон Фавро подчеркнул, что его картина не будет покадровой копией мультфильма. В ленту войдут новые сцены, а также расширенные версии тех эпизодов, которые хорошо известны зрителям.

Напомним, мультфильм «Король Лев», вышел на экраны в 1994 году, с тех пор он приобрел славу одного из лучших диснеевских мультфильмов. Фильм завоевал две премии «Оскар».