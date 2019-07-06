Картина абстракциониста Николя де Сталя «Парк де Пренс» уйдет с молотка
Париж, 6 июля, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Картина известного художника-абстракциониста Николя де Сталя «Парк де Пренс» будет продана с аукциона, об этом 5 июля сообщает Agence France-Presse (AFP).
Николя де Сталь. Парк де Пренс. 1952 г
Полотно уйдет с молотка 17 октября 2019 года. Мероприятие пройдет в столице Франции, городе Париж.
«Картина была написана в 1952 году, после футбольного матча между Францией и Швецией, на котором присутствовал де Сталь со своей супругой», — подчеркнул представитель аукционного дома «Кристис».
Художник так был впечатлен игрой, что после матча отправился в свою студию, где творил всю ночь, отмечают организаторы аукциона. Стартовая цена лота от €18 млн до €25 млн.
До смерти художника картина «Паркс де Пренс» экспонировалась в Музее Пикассо на юге Франции, после смерти автора оно оказалось во владении его наследников и демонстрировалась широкой публике не более десяти раз.