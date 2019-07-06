Париж, 6 июля, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Во французском городе Арль в возрасте 89 лет скончался известный кинооператор Пьер Ломм, об этом 5 июля сообщает The Hollywood Reporter.

Roman Bonnefoy Пьер Ломм

Что стало причиной смерти легендарного кинооператора в настоящее время не уточняется.

Ломм родился 5 апреля 1930 года. Свою карьеру начал с работы над короткометражным кино, а также документальными лентами.

Наиболее известными его работами были фильмы «Армия теней», «Мамочка и шлюха». Также Ломм работал с кинорежиссерами «Новой волны», дважды удостаивался премии «Сезар».