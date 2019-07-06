Москва, 6 июля, 2019, 08:42 — ИА Регнум. Затраты на создание космической обсерватории «Миллиметрон», которая будет смонтирована на космическом аппарате «Спектр-М», составят около 20 млрд рублей, рассказал РИА Новости академик Российской академии наук (РАН) Лев Зелёный.

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

Академик Зелёный, являющийся заместителем председателя совета РАН по космосу, объяснил, что высокая стоимость проекта космической обсерватории объясняется его сложностью — для функционирования телескопа в условиях открытого космоса потребуется дорогостоющее криогенное оборудование.

Представитель РАН заявил, что затраты на создание обсерватории «Спектр-М» составят около 20 млрд рублей без учёта стоимости запуска. Академик отметил, что затраты на реализацию подобных проектов могут достигать гораздо больших значений. Например, стоимость строительства космического телескопа им. Джеймса Вебба в США превышает $13 млрд.

Напомним, космическая обсерватория «Спектр-Р» будет оснащена криогенным телескопом диаметром 10 метров, который будет использоваться для поиска чёрных дыр и исследования Вселенной в терагерцевом диапазоне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачёва рассказала, что дата запуска обсерватории «Спектр-М» будет зависеть от графика финансирования. Ожидается, что космическая обсерватория «Миллиметрон» будет запущена после 2027 года.