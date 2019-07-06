Ростов-на-Дону, 6 июля, 2019, 08:04 — ИА Регнум. Грузооборот международных морских портов, расположенных на территории Ростовской области, с начала года сократился. Об этом свидетельствуют показатели за последние шесть месяцев.

Alexxx1979 Порт Ростова-на-Дону

Так, грузооборот морского порта Ростов-на-Дону по сравнению с первым полугодием 2018 года сократился на 9% за полгода (9 млн 196 тыс. тонн), грузооборот порта Таганрог — на 22% за аналогичный период (1 млн 157 тыс. тонн).

Портал «ПортНьюс» уточняет, что в ростовском порту упали также объём погрузки — 6 млн 761 тыс. тонн (на 9%), доля транзита — 2 млн 198 тыс. тонн (потеря 5%) и объём выгрузки — 238 тыс. тонн (сокращение на 13%).

Большую часть грузов составили нефтепродукты и зерно, а также незерновые грузы навалом и уголь.

Что касается таганрогского порта, то в период с января по июнь 2019 года объём обработки нефтепродуктов вырос на 5% — 393 тыс. тонн, чёрных металлов — на 27% — 56 тыс. тонн. Перевезено за отчётный период 224 тыс. тонн угля, что на 28% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, перевалка зерна сократилась на 40% — до 387 тыс. тонн.

Объём импорта в текущем году увеличился на 11% — до 55 тыс. тонн, экспорт сократился на 12% — до 773 тыс. тонн.

Согласно информации, размещённой на официальном сайте министерства транспорта Ростовской области, на Дону расположено три международных морских порта (Ростовский, Азовский и Таганрогский), а также два речных порта (Волгодонской и Усть-Донецкий). Основу номенклатуры перерабатываемых объектами грузов составляют зерно, уголь, сера, мазут, дизельное топливо, металлолом.

Грузооборот в 2018 году (с учётом транзитных грузов) составил 40,4 млн тонн, что на 26,6% больше аналогичного периода 2017 года (31,9 млн тонн).