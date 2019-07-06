Анкара, 6 июля, 2019, 07:52 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку председателя турецкого Центрального банка Мурата Четинкая. Об этом сегодня, 6 июля, пишет официальное турецкое издание Resmi Gazete.

Мурат Четинкая

Глава Центробанка Мурат Четинкая отправлен в отставку, а на его место назначен его заместитель Мурат Уйсал. Президент Эрдоган уже подписал соответствующий указ.

«Глава центрального банка Турецкой республики Мурат Четинкая покидает свой пост», — сказано в указе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По какой причине Четинкая отправлен в отставку не уточняется. Однако по данным западных СМИ, Эрдоган подписал указ об отставке главы Центробанка после того, как Четинкая отказался уходить сам.

Уже бльше года экономика Турции находится в рецессии. Летом 2018 года Центробанк Турции в три раза поднял клчевую ставку — до 24% — чтобы затормозить инфляцию, которая разогналась до 20% при целевом показателе в 5%. У Турции доольно большой внешний долг, а национальная валюта — лира — нестабильна. За год лира фактически ослабла на 50%.