Лозанна, Швейцария, 6 июля, 2019, 07:34 — ИА Регнум. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на восьмом этапе «Бриллиантовой лиги», проходящем в Лозанне.

Прыжки в высоту

Победный результат российской спортсменки составил 2,02 метра. На втором месте Карина Таранда из Белоруссии с результатом 2,0 метра, на третьем — Мирела Демирева из Болгарии, взявшая высоту 1,97 метра.

Напомним, Мария Ласицкене выступает на международных состязаниях в нейтральном статусе из-за отстранения от участия в них Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Спортсменка является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой мира и Европы в помещении.