Денвер, США, 6 июля, 2019, 07:32 — ИА Регнум. Хоккейный клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» продлил контракт со своим российским защитником Никитой Задоровым, информирует 6 июля пресс-служба команды.

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По информации пресс-службы, соглашение «Колорадо» с 324-летним российским хоккеистом рассчитано на один сезон.

Кроме этого, по сообщениям СМИ, общая сумма контракта составляет около 3,2 млн долларов.

Отметим, в минувшем сезоне Никита Задоров сыграл за «Колорадо» в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал в них 14 (7 шайб + 7 результативных передач) очков. В 12 матчах плей-офф не отметился результативными действиями. Также игрок стал в составе сборной России по хоккею бронзовым призером чемпионата мира по хоккею, проходившего в мае текущего года в Словакии.