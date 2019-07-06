Москва, 6 июля, 2019, 03:54 — ИА Регнум. Состояние Айши — семилетней девочки, которую привезли из Ингушетии в Москву с множественными травмами, оценивается как тяжёлое, сообщил журналистам Павел Мединский, завотделением гнойной хирургии НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии.

Mil.ru В больнице

«Состояние девочки при поступлении тяжёлое, обусловлено повреждением верхних конечностей», — сказал Мединский.

По его словам, левую руку ребёнка, скорее всего, можно будет сохранить, с правой ситуация хуже, не исключена ампутация. Девочку готовят к гиперболической оксигенации, её кровь будут насыщать кислородом в специальной камере. И только после этого ребёнка можно будет оперировать.

Напомним, ранее стало известно, что Айшу перевезли из Ингушетии со следами истязаний. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что ребёнок проживал со своей тётей, которая задержана как подозреваемая в истязаниях девочки.