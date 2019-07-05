Красногорск, 6 июля, 2019, 00:26 — ИА Регнум. Форум «Территория смыслов» — это пространство, которое объединяет всю страну, потому что здесь встречаются ребята от Калининграда до Владивостока, и это уникальная возможность посмотреть друг другу в глаза. Такое мнение выразила проректор НИУ ВШЭ, руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара на встрече с участниками первой смены «Россия — страна возможностей».

Территориясмыслов.рф «Россия — страна возможностей»

«Мы жалуемся на молодежь и говорим, что они все время сидят в своих гаджетах и не знают своей страны, а форум создает не виртуальные, а реальные человеческие сети, — отметила Валерия Касамара, — Ребята встречаются, знакомятся, они через друг друга узнают страну — это главный смысл, который они выносят из участия в форуме. Поэтому это территория, которая объединяет всех нас».

В ходе своей лекции Валерия Касамара рассказала участникам смены о современной российской молодежи и об исследовании образа России в глазах иностранцев. Она обратила внимание, что этот образ сильно изменился после Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«Прошедший Чемпионат мира оставил после себя длительное эмоциональное послевкусие: мы показали себя как радушные хозяева, которые готовы встретить, показать и открыть что-то новое и интересное нашим гостям. Но мы и сами будем рады, если нас так же встретят, куда бы мы ни поехали. Молодежь выступает за открытость и взаимопроникновение культур», — подчеркнула проректор НИУ ВШЭ.

Эксперт отметила, что для современного поколения очень значимым является возможность путешествовать: «Молодые люди не хотят, чтобы Россию боялись, сами не хотят бояться, и никого не хотят пугать. Российская молодежь действительно открыта миру. Ребята мечтают свободно путешествовать — это буквально одна из основных ценностей для них, вокруг планирования поездок за границу может строиться их повседневная жизнь».

В рамках лекции поднимался вопрос понятий «мягкой силы» и «жесткой силы». По словам Валерии, если россияне хотят, чтобы за рубежом Россию воспринимали как современную, технологичную, интеллектуальную страну с богатой историей, куда хочется приезжать, то необходимо шире применять «мягкую силу»: продвигать в других странах свою самобытную культуру, язык, и активнее идти на научное сотрудничество.

Исследование Института прикладных политических исследований НИУ ВШЭ показало, что Россия воспринимается молодыми людьми разных стран довольно схожим образом. Молодежь из Германии, Китая, Южной Кореи, Японии и США ассоциируют Россию прежде всего с отзывчивыми, хорошими людьми, холодной погодой, Сибирью, Москвой, Путиным, красивыми девушками и медведями.

«Мы думали, что в России холодная погода и холодные люди, а здесь так жарко, и люди очень теплые и милые», — привела Валерия Касамара слова одного из участников исследования.

При этом, например, часть китайской молодежи отмечает, что их телевидение преподносит Россию как милитаризованную страну. В то же время у немецких молодых людей другие представления: многие выделяют красоту и выразительность русского языка, богатую историю, природу.

Что касается опроса российских студентов об образе других стран, исследование показало, что мышление у ребят тоже достаточно шаблонное.

«В процессе исследования мы выявили, что и у иностранной, и у российской молодежи достаточно стереотипное мышление. То есть для иностранных ребят Россия — это матрешки, балалайки и медведи, а для российских — Япония, например, — это суши, Америка — кока-кола, а Германия — сосиски».

Тем не менее, молодое поколение в целом открыто всему новому. Они готовы узнавать историю и культуру других стран, общаться, завязывать дружеские и деловые связи.

«Главная миссия современного поколения — разрушать сложившиеся годами стереотипы», — заключила Валерия Касамара.

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