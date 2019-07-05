Москва, 5 июля, 2019, 23:03 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения страны. Соответствующий документ опубликован сегодня, 5 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Ruscur.ru Диспансеризация

«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения Российской Федерации», — сказано в постановлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в России вступили в силу новые правила диспансеризации и профилактических осмотров. По новым правилам, граждане старше 40 лет теперь могут проходить диспансеризацию ежегодно.