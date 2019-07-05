Лондон, 5 июля, 2019, 22:18 — ИА Регнум. «Тереза Мэй сознательно выбрала место и посыл для речи, которая может стать ее последним официальным выступлением в должности премьер-министра, — пишет испанское издание El Mundo. — Глава правительства отправилась в Шотландию, чтобы предупредить двух кандидатов на свое кресло, Бориса Джонсона и Джереми Ханта, что Брексит без соглашения может подвергнуть опасности территориальную целостность Соединенного Королевства».

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

«Я уверена, что кто бы ни был моим преемником, он недвусмысленно сделает союз [четырех частей Великобритании] своим приоритетом», — сказала Мэй. Она также напомнила будущему премьер-министру, что последние три года работала изо всех сил, чтобы укрепить Соединенное Королевство в ходе переговоров о Брексите.

Намекая на ту легкость, с которой оба кандидата в последние дни размахивают флагом «отсутствия сделки», политик указала на весомость окончательного решения насчет Брексита. «Работа премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии влечет за собой привилегии и обязанности, которые по-настоящему начинаешь осознавать, лишь когда за твоей спиной закрывается черная дверь», — подчеркнула Мэй.

Кроме того, она захотела высказаться о возможности второго референдума о независимости Шотландии в 2020 году (на что рассчитывает первый министр Никола Стерджен), опередив на день двух кандидатов на свой пост, которым никак не уклониться от этой темы в ходе дебатов в городе Перт. Мэй сказала, что референдум 2014 года «проводился с мыслью сделать этот вопрос закрытым на срок жизни поколения». Таким образом премьер-министр обосновала свое негативное отношение к давлению со стороны Стерджен. «Мой преемник будет решать, что делать дальше», — заключила британский лидер.

Мэй обвинила Шотландскую национальную партию (SNP) в одержимости независимостью и отказе заглядывать дальше. Под конец своей речи премьер-министр заговорила о Северной Ирландии, выступив в защиту обговоренной с ЕС гарантии, позволяющей избежать восстановления «жесткой границы». Своего преемника она призвала уважать мирное соглашение Страстной пятницы и не ставить его под угрозу.

Политик отправилась в Эдинбург специально для того, чтобы объявить о пересмотре и увеличении субсидий для Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии — в качестве контрапункта Брекситу и для смягчения его возможных последствий.

Тем не менее лидер сторонников независимости Шотландии и первый министр Никола Стерджен раскритиковала Терезу Мэй за «полное отсутствие уважения к шотландскому парламенту» в период нахождения у власти. «Это шотландский народ, а не депутат от тори будет определять будущее, которого мы хотим для нашей страны», — отметила Стерджен.