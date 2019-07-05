Ростов-на-Дону, 5 июля, 2019, 16:11 — ИА Регнум. В Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Так, в центральных, местами в северо-западных, северо-восточных, юго-восточных, южных районах и Приазовье ожидается пожароопасность самого высокого — пятого — класса. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Никита Устинов ИА REGNUM Засуха

В отдельных районах Донского региона, как информирует Росгидромет, атмосферная засуха достигла опасных критериев. В посёлках Матвеев Курган, Зимовники и Гигант температура воздуха выше 30 градусов сохранялась в течение месяца практически в отсутствие осадков. Это может привести к плохому урожаю ряда культур, сообщает интернет-издание RostovGazeta.ru.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в 2018 году из-за засухи Ростовская область не стала лидером по сбору урожая в России, хотя до этого труженики донского села два года подряд ставили рекорды. Так, в 2017 году в Ростовской области был установлен рекорд по сбору зерна — 13,5 млн тонн.

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