Рим, 5 июля, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Около четверти граждан Италии, 17,6 миллионов человек, проведут свой отпуск в июле, передает в пятницу, 5 июля, информагентство ANSA со ссылкой на прогнозы экспертов.

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86% этих граждан проведут отпуск в собственной стране, 70% проведут каникулы на морском побережье.

В среднем расходы каждого гражданина на отпуск составят 779 евро, что на 5% больше, чем голом ранее, подсчитали эксперты.