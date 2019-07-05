Рим, 5 июля, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Власти Рима введут полный запрет на размещение автолавок в центральной исторической части города — первом муниципалитете, написала на своей странице в Facebook в пятницу, 5 июля, мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи.

Иван Шилов ИА REGNUM Колизей

Автолавки больше не смогут размещаться рядом с Колизеем и форумами.

Размещение подобных средств торговли нарушает исторический облик центра города, что недопустимо, отметила Раджи.