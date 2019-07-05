Абакан, 5 июля, 2019, 14:45 — ИА Регнум. В Хакасии — новые назначения. Как сообщили ИА REGNUM 5 июля в республиканском правительстве, на министра финансов Ирину Войнову возложены обязанности заместителя главы Хакасии. Помимо финансового блока она будет курировать экономику.

R-19.ru, коллаж Ирина Войнова и Константин Харисов

Кроме того, обязанности заместителя главы Хакасии Валентина Коновалова возложены на выходца из Казани Константина Харисова, который будет курировать дорожную сферу и строительство.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне с поста первого заместителя главы Хакасии ушёл Андрей Асочаков. По официальной версии республиканской пресс-службы, он уволился по состоянию здоровья. Однако сам Асочаков, узнав об этом, был удивлён. Он заявил, что «принял принципиальное решение уйти из правительства, потому что у нас сложились сложные противоречивые отношения по основным направлениям деятельности».

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Справка: Ирина Войнова окончила Красноярский государственный аграрный университет по специальности «экономист». Восхождение по карьерной лестнице начинала с должности главного казначея отделения Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Алтайскому району. В правительстве Хакасии — с 2010 года. Прошла путь от начальника отдела методологии и организации бюджетного планирования до министра финансов (с февраля 2017 года).

Константин Харисов окончил Казанский государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина по специальности «Юриспруденция» и Российскую Академию государственной службы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Возглавлял экономический отдел агентства по развитию предпринимательства при правительстве Татарии, являлся руководителем секретариата вице-губернатора, председателя правительства Рязанской области. Курировал отдел региональной экономики Минрегионразвития РФ и отдел стратегического развития Минтранса РФ. Он занимал руководящие должности в строительном управлении Военно-воздушных сил Минобороны РФ, Федеральной службе по оборонному заказу, а также в Рослесресурсе.