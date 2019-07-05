ЕГЭ-2019: самые громкие происшествия
Москва, 5 июля, 2019, 14:24 — ИА Регнум. 1 июля завершился основной период ЕГЭ-2019. По данным Рособрнадзора, в 2019 году в России Единый государственный экзамен сдавали 750 тысяч человек. Пока выпускники и их родители подают документы в высшие учебные заведения и с нетерпением ждут оглашения результатов, ИА REGNUM напомнит еще раз о самых резонансных происшествиях во время сдачи ЕГЭ в этом году.
Ноль баллов за ЕГЭ: причиной стала неправильная ручка
В Астраханской области три школьника получили 0 баллов за ЕГЭ по математике из-за проблем с чернилами. Их работы не были засчитаны экспертной комиссией, сообщили в областном Министерстве образования.
Артем Я. и двое других учеников принесли на ЕГЭ чёрную гелевую ручку, в соответствии с регламентом экзамена. Но по каким-то причинам сканер не считал основные бланки, и работы ребят были аннулированы.
Сам Артем в своем интервью изданию «Мел» пояснил, что приобрел гелевую чёрную ручку в магазине на специальном стенде с товарами для ЕГЭ и ОГЭ. Когда школьник увидел результат экзамена, он решил, что это «какая-то шутка».
Узнав о проблеме школьника, неравнодушные пользователи на сайте Change.org создали петицию и собрали более 100 000 подписей за то, чтобы работу перепроверили.
В областном Минобразования отметили, что аннулирование работ не связано с техническим сбоем или ошибкой организаторов, но было принято решение рассмотреть работы выпускников конфликтной комиссией.
Позже РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора сообщило о том, что аннулированные работы были проверены вручную и школьники получили свои результаты ЕГЭ.
Это происшествие вызвало сильный резонанс в обществе. На различных форумах и в социальных сетях многие пользователи высказались в защиту учеников и предложили Рособрнадзору снабжать школьников «правильными» ручками перед началом экзаменов во избежание лишних стрессовых ситуаций, которых и так хватает в этот период.
Школьнику, который добровольно сдал телефон до начала экзамена, не выдали аттестат и отправили на пересдачу
В Курске выпускник вспомнил о наличии телефона и решил сдать его за 20 минут до начала экзамена. За это мальчик, который шел на серебряную медаль и мечтал поступить в военно-морское училище, был отправлен на пересдачу экзамена в следующем году, об этом сообщило сетевое издание «Курские известия».
Выпускник кадетского класса школы № 18 города Курска Виталий С. пришел на экзамен по профильной математике. За 20 минут до начала экзамена, когда учеников уже запустили в классы, Виталий вспомнил, что не сдал мобильный телефон. Молодой человек решил, что будет правильнее сдать мобильник и выложил его на стол для напитков. Наблюдатели составили акт об обнаружении телефона и удалили Виталия с экзамена. Узнав о случившемся, мама Виталия, Светлана, обратилась к руководству школы № 18 для выяснения обстоятельств происшествия.
Позже состоялась встреча матери выпускника с заместителем председателя регионального Комитета образования Виталием Рязанцевым, который объяснил, что нарушение зафиксировано камерами наблюдения. Наблюдатели действовали в соответствии с законом, а значит, решение ситуации не может быть пересмотрено в индивидуальном порядке. Светлана получила выписку из протокола Государственной экзаменационной комиссии, из которой следовало, что ее сына не допустили к сдаче экзамена на законных основаниях.
Пользователи Сети на форуме ПЕДСОВЕТ разделились на два лагеря. Многие комментаторы вступились за школьника и советовали родителям Виталия обратиться в суд. Другие пользователи были уверены, что выпускника удалили с экзамена на законных основаниях и что в таких ситуациях недопустимы никакие поблажки.
Несмотря на всю законность произведенных процедур, мама Виталия не намерена сдаваться. Как сообщает издание «Курские ведомости», Светлана собирается обращаться в суд и «бороться за сына».
«Эксперимент» Рособрнадзора в Ивановской области чуть не сорвал экзамен
В 2019 году Рособрнадзор России включил Ивановскую область в число экспериментальных регионов, где применили новую технологию передачи экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов по защищенным каналам связи. Из-за технического сбоя в двух школах города была под угрозой срыва сдача ЕГЭ по математике.
В пресс-службе правительства региона подтвердили информацию о том что, из-за технического сбоя экзаменационные материалы были получены школами с опозданием в несколько часов.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский неодобрительно высказался об эксперименте Рособрнадзора, ранее сообщило ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Губернатор назвал сбой при проведении экзамена по математике в школах в Иванове недопустимой ситуацией.
Рособрнадзор поддвергся DDoS атакам в преддверии Единого государственного экзамена
Интернет-ресурсы Рособрнадзора подверглись DDoS — атакам в начале июня. В пресс-службе ведомства сообщили, что это происшествие никак не повлияло на проведение Единого государственного экзамена.
В Пензенской области во время ЕГЭ сняли двери с кабинок туалетов
В городе Заречный Пензенской области в единственной школе, где можно было сдать экзамен, сняли двери с кабинок туалета.
Эта информация стала известна из многочисленных постов школьников в социальных сетях. По словам учеников, в туалеты также поставили наблюдателей из Департамента образования города Заречный.
Накануне экзамена на совещании в правительстве Пензенской области губернатор региона Иван Белозерцев отметил, что важно создать максимально комфортные условия для школьников, которые сдают ЕГЭ, сообщил пензенский портал 1PNZ.ru.
Позже пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что двери в школьных туалетах были сняты в связи с ремонтом.
Эта и другие ситуации еще раз доказывают, что во время проведения Единого государственного экзамена переживают не только ученики, но и педагоги и организаторы, которые хотят, иногда чрезвычайно усердно, предотвратить возможные нарушения. Следуя нормам закона, нельзя забывать об эмоциональном состоянии молодых людей и их родителей, которые испытывают стресс в период сдачи экзаменов.
Важно отметить тот факт, что в 2019 году число нарушений во время проведения ЕГЭ, закончившихся аннулированием результатов, сократилось на 25%, сообщил журналистам руководитель Рособрнадзора России Сергей Кравцов. Большинство удалений с экзамена связаны с мобильными телефонами. В этом году зафиксировано 355 случаев. На втором месте — попытки воспользоваться шпаргалками — 323 случая (в прошлом году — 495). Среди других нарушений — разговоры во время экзамена и попытки вынести задания ЕГЭ из аудитории.
Количество нарушений заметно сократилось по сравнению с предыдущими годами, и это значит, что система проведения ЕГЭ совершенствуется. Организаторы экзамена стремятся свести к минимуму любые проблемы и нарушения и стараются сделать процесс сдачи экзамена комфортным для каждого ученика.
Добавим, что в феврале замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев провел пресс-конференцию и подвел итоги регистрации на Единый государственный экзамен. Он отметил рост количества выпускников, которые планируют принять участие в ЕГЭ: «Всего на участие в ЕГЭ-2019 подали заявление более 779 тысяч человек. Это на 50 тысяч больше, чем прошлом году. Увеличение связано в первую очередь с ростом числа выпускников, их в этом году будет почти 678 тысяч».
Всего в 2019 году ЕГЭ сдавали более 779 тысяч человек. Из них почти 678 тысяч —выпускников этого года. Досрочно экзамен сдали 28 тысяч человек, порядка 750 тысяч человек в основной период.