Лондон, 5 июля, 2019, 14:24 — ИА Регнум. Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса заморозил выплату «Газпрому» $145 млн дивидендов Nord Stream, об этом сообщает 5 июля пресс-служба украинского «Нафтогаза».

Harald Hoyer «Северный поток-2»

"Суд в рамках иска «Нафтогаз Украины» обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований суда», — говорится в сообщении.

Кроме того, суд обязал российскую компанию при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие «Нафтогаза» или согласие суда для получения таких средств.

Как сообщало ИА REGNUM, Nord Stream является швейцарской компанией, которая была создана для управления газопроводом «Северный поток — 2». Российский «Газпром» владеет 51% акций этой компании.

Отметим, в марте 2019 года Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории королевства решения Стокгольмского арбитража по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом». Согласно этому решению российская компания должна выплатить украинской стороне $2,56 млрд.

«Газпром» обжаловал решение арбитража, однако «Нафтогаз», не дожидаясь окончательного вердикта, начал попытку экспроприации активов «Газпрома» за рубежом.

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