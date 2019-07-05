Москва, 5 июля, 2019, 14:08 — ИА Регнум. «Единая Россия» создаст систему по формированию кадрового резерва партии. Каждый, кто войдет в кадровый резерв «Единой России», в дальнейшем сможет претендовать на выдвижение на руководящие должности в партии в региональных, местных и первичных отделениях, а также для участия в выборах в органы государственной власти и местного самоуправления. Кроме того, будет сформирована комиссия с полномочиями по выдвижению или предложению кандидатов на ту или иную позицию из кадрового резерва партии. Это позволит соблюдать объективность и независимость процедуры выдвижения кандидатур. С таким заявлением выступил руководитель департамента сопровождения институциональных проектов «Единой России» Ильнар Гирфанов на ежегодной политической конференции «Единой России».

Иван Шилов ИА REGNUM Единая Россия

«При формировании кадрового резерва партии будем использовать разные методики оценки претендентов: сбор и анализ показателей, характеризующих уровень развития личностно-профессиональных и управленческих навыков, основывается на профессиональном опыте, результатах тестирования, решения кейсов, оценке объективных показателей участия в программах Высшей партийной школы и кадрового проекта «ПолитСтартап». Выдвижение кандидатов будет проходить по двум направлениям: политическое — выборы в органы государственной власти и местного самоуправления, корпоративное — руководящие должности ЦИК Партии и региональных отделений», — отметил Ильнар Гирфанов.

По его словам, будут созданы открытые и прозрачные «правила игры», по которым впредь будут происходить все кадровые ротации и назначения.

«Запуск новых механизмов кадровой политики партии позволит повысить качество кадрового состава и раскрытия потенциала наиболее перспективных и талантливых кадров», — резюмировал Ильнар Гирфанов.

Ранее в своей статье «Единая Россия» — курс на перемены», которая была опубликована в газете «Известия» 1 июля, Председатель партии, глава Правительства Дмитрий Медведев обозначил наиболее важные для партии темы и направления работы: приоритет национальных проектов, защита прав граждан, создание более простого и открытого диалога между партийными структурами и людьми, введение персональной ответственности членов генсовета за реализацию наиболее важных для Партии задач.

В Москве проходит ежегодная политическая конференция партии «Единая Россия» в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов партии. В ней принимают участие около 450 человек. В рамках конференции пройдут две панельные дискуссии, а также три креативные сессии. Завершится конференция пленарным заседанием с участием Председателя партии, главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым, на котором будет принята резолюция.

В преддверии конференции состоялась совместная стратегическая сессия «Единой России» и Правительства. На ней было объявлено о создании сервиса «Нацпроекты глазами людей», который поможет наладить обратную связь при реализации нацпроектов и адресно информировать людей о них.