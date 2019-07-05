Астана, 5 июля, 2019, 13:58 — ИА Регнум. Внешний долг Казахстана по состоянию на 1 апреля 2019 года составил $157,6 млрд или 90,7% от ВВП, сообщили 5 июля в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

Долг

В финансовом регуляторе отметили, что в начале 2019 года размер внешнего долга составлял 93,1% от ВВП. В структуре внешнего долга на межфирменную задолженность приходится 63,9%, на внешний долг корпоративного сектора перед несвязанными кредиторами — 24,8%, на государственный внешний долг — 7,9%, на обязательства банковского сектора — 3,4%.

По итогам первого квартала 2019 года внешний долг Казахстана сократился на 0,7% или $1,1 млрд. Внешний долг организаций, контролируемых государством, составил $21,6 млрд, сократившись за отчетный период на $1,2 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля 2019 года министр финансов Казахстана Алихан Смаилов заявил, что государственный долг республики находится в безопасных пределах. Сумма расходов на содержание долга составляет около 15% от доходной части бюджета.