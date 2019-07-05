Лос-Анджелес, США, 5 июля, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Американский комедийный актер Арт Джонсон скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 90 лет. Об этом сообщает CNN.

Alan Light Арт Джонсон с супругой

Актер три года боролся с раковым заболеванием. Смерть наступила из-за сердечной недостаточности.

Арт Джонсон родился 20 января 1929 года в штате Мичиган, а в Лос-Анджелес переехал в 1950-х годах. Актер снимался в сериалах «Моя жена меня приворожила», «Освободите место для папочки», «Она написала убийство», «Сумеречная зона», «Альфред Хичкок представляет», «Отель», «Детектив Майк Хаммер» и других.

Джонсон получил премию «Эмми» за работу над комедийной программой «Хохмы Роуэна и Мартина». Актерскую карьеру он завершил в 2006 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля стало известно о кончине испанского актера Артуро Фернандеса. Он умер в больнице в возрасте 90 лет.

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