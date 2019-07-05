Москва, 5 июля, 2019, 13:16 — ИА Регнум. Москвичи остаются главным инвестором строительства жилой недвижимости в столице. Об этом на Московском урбанистическом форуме заявил вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жилье в Москве

«Об этом свидетельствуют цифры: на данный момент горожане вложили более 1,7 трлн рублей в строительство жилья», — отметил он.

Чиновник привёл данные, что за первое полугодие 2019 года в Москве было введено 2,2 млн квадратных метров жилья, а всего недвижимости — 5,5 млн квадратных метров.

Хуснуллин добавил, что строительство жилых домов происходит в комплексе с социальной инфраструктурой, расположенной в шаговой доступности.

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