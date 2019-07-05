Киев, 5 июля, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский не может наложить вето на закон о временных следственных комиссиях (ВСК), в котором прописан механизм импичмента президента. Об этом заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий 5 июля на заседании парламента, сообщил телеканал «Рада».

Gov.ua Андрей Парубий

"Сегодня направляю официальное письмо президенту Украины Зеленскому с требованием немедленно подписать закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады», — рассказал Парубий.

Он также добавил, что согласно конституции, у президента есть 15 дней, чтобы подписать принятый парламентом закон, или же вернуть его на рассмотрение Рады со своими поправками.

Время на рассмотрение закона о временных следственных комиссиях, по словам спикера парламента, истекло 27 июня.

«Господин Зеленский, сообщаю Вам, что больше Вы не имеете права ветировать закон о ВСК. Сейчас Вы можете его только подписать. Если он будет ветирован, это будет нарушением закона», — подчеркнул Парубий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада приняла закон о ВСК, в котором сказано о специальной следственной комиссии по вопросу импичмента президента Украины. Закон об импичменте президента, поданный Зеленским, Верховная рада проигнорировала.

Читайте также: Шаг к импичменту президента Украины: Рада ждет решения Зеленского