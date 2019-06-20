Шаг к импичменту президента Украины: Рада ждет решения Зеленского

Киев, , 15:24 — REGNUM В Блоке Петра Порошенко — самой крупной фракции украинского парламента — призывают президента Зеленского подписать закон о временных следственных комиссиях (ВСК) Рады, необходимый для процедуры импичмента главы государства.

Об этом 20 июня заявил в кулуарах Верховной рады депутат от фракции Блок Петра Порошенко Валерий Карпунцов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Посмотрим, подпишет ли сегодня президент закон о ВСК или нет? Это элемент парламентского контроля. У нас его не было с 1996 года, потому что все боялись… Сегодня мы — оппозиция. Мы будем кричать о том, что нам нужен закон об импичменте, об оппозиции. Завтра мы — власть, мы будем стыдливо молчать, потому что нет ответственности: ни политической, ни юридической. А во время политического окна возможностей все это можно было бы принять», — считает Карпунцов.

ИА REGNUM напоминает, что 6 июня Верховная рада Украины приняла закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях, в котором говорится о специальной временной следственной комиссии по вопросу импичмента президента. 12 июня глава парламента Андрей Парубий подписал закон и передал на подпись президенту Зеленскому.

Стоит отметить, что Зеленский подал в Верховную раду собственный законопроект о процедуре импичмента президента, однако депутаты отказались рассматривать документ.